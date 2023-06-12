الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب يشيد بسهولة امتحاني التربية الدينية والوطنية بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بمحافظة سوهاج من أداء أولى امتحاناتهم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، اليوم الاثنين، وسط تشديدات أمنية على جميع اللجان في المحافظة.

وأعرب محمد عبد الله طالب بالثانوية العامه بمدرسة الثانوية العسكرية عن سعادته لانتهاء أولى المواد بسهولة ويسر، مشيدا بالتنظيم والترتيب في لجان الامتحان وسهولة الدخول والخروج.

وأضاف: “نتمنى أن يكتمل باقي أيام الامتحانات كما بدأت اليوم من حيث التنظيم وسهولة الامتحان”.

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يذكر أن امتحان التربية الوطنية بدأ في تمام الساعة العشرة والنصف، واستمر لمدة ساعة ونصف، وأنه تضمن 40 سؤالا من نوع اختيار من متعدد، مشيرا إلى أنه تم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب قبل بدء الامتحان، وأنه لا يسمح للطالب بالخروج به من اللجنة.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إنتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها يوم الإثنين 12 يونيو الجاري، في 72 لجنة عامة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، موجهاً بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج وسط تشديدات أمنيه علي جميع اللجان جميع اللجان في المحافظة بالتنظيم والترتيب في لجان الامتحان امتحان التربية الوطنية محافظ سوهاج لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير المناخ المناسب التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عمليات مديرية التربية والتعليم

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