الأحد.. "الأعلى للثقافة" يناقش رؤية مستقبلية في المجال الموسيقي

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع الفني: رؤية مستقبلية في المجال الموسيقي" التي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور حسام لطفي بالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه ومقررها الدكتورة رشا طموم، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ومقررها المهندس زياد عبد التواب؛ وذلك في تمام الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس.

ومن المقرر أن تدير المائدة الدكتورة ياسمين عبد المنعم – أستاذ مساعد القانون والعلوم السياسية، وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، ويشارك بها كل من الدكتور حسام لطفي - أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى كلية الحقوق جامعة بنى سويف، ومقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، الدكتورة رشا طموم – أستاذ بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ومقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.، المهندس زياد عبد التواب – مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، الدكتور راجح داود – أستاذ بأكاديمية الفنون، الدكتور محمد خليف – استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس بحوث صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، والدكتور وائل علي سلطان – مدرس مساعد بكلية الهندسة، جامعة بنها.

وفي سياق آخر؛ أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32 والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلي 1 نوفمبر المقبل ويديره المايسترو هانى فرحات، حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى تحت عنوان "الموسيقى العربية تنوع وثراء" وتهدف إلى التباحث حول التنوع والثراء الذي يميز الموسيقى العربية وتبرز قدرة هذا اللون الإبداعى على استيعاب العناصر والتقنيات الفنية الجديدة والوافدة وتناولها والاستفادة منها مع الحفاظ على طابعه وخصوصيته.