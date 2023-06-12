بعد انتهاء اليوم الأول.. التربية الدينية والوطنية "سهل" بشهادة طلاب لجان الدقى والمهندسين

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء أول امتحاناتهم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، صباح اليوم الإثنين، في أجواء هادئة ومنظمة، وسط تشديدات أمنية وصحية داخل لجان الامتحانات.

وأكد الطلاب أن امتحان التربية الدينية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشهد أي شكاوى أو تظلمات من قبل الطلاب، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقواعد سير الامتحانات.

وذكروا أن امتحان التربية الوطنية بدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف، واستمر لمدة ساعة ونصف، وأنه تضمن 40 سؤالا من نوع اختيار من متعدد، مشيرا إلى أنه تم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب قبل بدء الامتحان، وأنه لا يسمح للطالب بالخروج به من اللجنة.

وأشار المصدر إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفًا و897 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفًا و882 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ومن المقرر أن تستكمل امتحانات الثانوية العامة، غدا الثلاثاء، بامتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للشعبة الأدبية، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية،.

والثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الأستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.