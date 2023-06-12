الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل ابن خالته بسبب خلافات بينهم بالجيزة

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قررت النيابة العامة بالجيزة اليوم الإثنين، حبس المتهم بقتل ابن خالته في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الخلاف على الميراث كما  كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة وسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة  قتل ابن خالته في المنيرة الغربية، نتيجة خلافات أسرية، وذكر أن تلك الخلافات اشتدت بينهما بسبب ميراث شقة كما أضاف أنه تشاجر مع المجنى عليه واعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. 

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من أفراد أسرة الضحية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة

وكان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في المنيرة الغربية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين لرجال المباحث أن شابا أنهى حياة ابن خالته نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالميراث. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة.

أثنين ارتكاب الواقعة اسرية اعترف المتهم التحريات حول الواقعة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

صلاح ولاعبو المنتخب يهنئون الأهلى بالتتويج الإفريقى داخل المطار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات