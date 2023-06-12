حبس المتهم بقتل ابن خالته بسبب خلافات بينهم بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة اليوم الإثنين، حبس المتهم بقتل ابن خالته في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الخلاف على الميراث كما كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة وسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة قتل ابن خالته في المنيرة الغربية، نتيجة خلافات أسرية، وذكر أن تلك الخلافات اشتدت بينهما بسبب ميراث شقة كما أضاف أنه تشاجر مع المجنى عليه واعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من أفراد أسرة الضحية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة

وكان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في المنيرة الغربية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين لرجال المباحث أن شابا أنهى حياة ابن خالته نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالميراث.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة.