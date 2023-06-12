نقيب الأشراف: السعودية لن تدخر جهدًا فى تقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن

وجه محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام ممن أنعم الله تعالى عليهم بالتوفيق والسفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وطالب نقيب السادة الأشراف، في رسالته لحجاج بيت الله الحرام، بالتزامن مع سفر أولى رحلات الحج المصرية إلى الأراضي المقدسة، بالدعاء لمصر وشعبها بأن ينعم المولى عز وجل عليهم بنعمتي الأمن والأمان وسائر بلاد العالم أجمع، وأن تظل آمنة مستقرة إلى يوم القيامة.

ودعا نقيب السادة الأشراف حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج، والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وأداء المناسك في سهولة ويسر.

وأكد السيد محمود الشريف أن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم، ولن تألو جهدا في تقديم كل سبل الراحة وتذليل الصعوبات التي تواجه ضيوف الرحمن، كما هو متبع كل عام في موسم الحج.

ووجه نقيب السادة الأشراف الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصها على تيسير سفر الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة وتقديم الرعاية الكاملة لهم لحين انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وتوجه نقيب السادة الأشراف بالدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ كافة الدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يعم السلام على العالم أجمع.

وانطلقت، السبت الماضي، أولى رحلات نقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للموسم الحالي 1444 هجريًا.