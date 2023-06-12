الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحباط تهريب 44 عملة معدنية قديمة بينها 11 أثرية بمطار برج العرب (صور)

مدير عام الموانئ
مدير عام الموانئ الجوية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي؛ برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط عدد من العملات الأثرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من عمان على رحلة العربية.

وخلال إنهاء الإجراءات اشتبه رئيس الوردية ورئيس قسم الوديعة في الراكب "ح، م، ا"، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق رسوما جمركية، أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص الإشعاعي فتلاحظ وجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على مدير الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب مكونة من الأمن الجمركي ومكافحة التهريب ومأمور الحركة ورئيس الوردية، فتبين وجود عدد ٤٤ عملة معدنية فضية ونحاسية اللون وبتفتيشه ذاتياً لم يتم العثور على أي شيء، وبالعرض على لجنة الآثار بالمطار أفادت بأكثرية عدد ١١ عملة وخضوعهم  لقانون حماية الآثار.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣، وذلك يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

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الأمن الجمركي الإجراءات الجمركية المنافذ الجمركية جمارك مطار برج العرب رئيس مصلحة الجمارك ضبط محاولة تهريب محاولات التهرب الجمركي

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