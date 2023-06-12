إحباط تهريب 44 عملة معدنية قديمة بينها 11 أثرية بمطار برج العرب (صور)

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي؛ برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط عدد من العملات الأثرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من عمان على رحلة العربية.

وخلال إنهاء الإجراءات اشتبه رئيس الوردية ورئيس قسم الوديعة في الراكب "ح، م، ا"، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق رسوما جمركية، أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص الإشعاعي فتلاحظ وجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على مدير الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب مكونة من الأمن الجمركي ومكافحة التهريب ومأمور الحركة ورئيس الوردية، فتبين وجود عدد ٤٤ عملة معدنية فضية ونحاسية اللون وبتفتيشه ذاتياً لم يتم العثور على أي شيء، وبالعرض على لجنة الآثار بالمطار أفادت بأكثرية عدد ١١ عملة وخضوعهم لقانون حماية الآثار.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣، وذلك يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

IMG-20230612-WA0027

IMG-20230612-WA0025

IMG-20230612-WA0020

IMG-20230612-WA0033

IMG-20230612-WA0034

IMG-20230612-WA0019

IMG-20230612-WA0022

IMG-20230612-WA0021

IMG-20230612-WA0037

IMG-20230612-WA0024

IMG-20230612-WA0017

IMG-20230612-WA0030

IMG-20230612-WA0018

IMG-20230612-WA0026

IMG-20230612-WA0023

IMG-20230612-WA0035

IMG-20230612-WA0036