بميناء أخضر.. القناة الأولى تستعرض شبكات الربط البحري اللوجستية في مصر

سلطت القناة الأولى الفضائية المصرية، الضوء علي شبكات الربط البحري داعم أساسي لمكانة مصر اللوجستية الإقليمية والدولية.

وأكدت القناة أن الدولة تعمل علي تنفيذ خطط شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خاصا الموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز الوجيستية والنقل النهري.

- أهداف استراتيجية لقطاع النقل البحري

وقال التقرير الصادر عن مكتب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قطاع النقل البحري وضع عدة أهداف استراتيجية، وذلك باعتبار أن 90 % من حجم تجارة مصر مع العالم بعبر من خلال الموانئ البحرية.

- أهداف تطوير الموانى المصرية

وتابعت ان من بين تلك الأهداف تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري لدعم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

- ميناء الاسكندرية الكبير

ورصد التقرير أهم مشروعات تطوير الموانئ التي تم وجاري تنفيذها مثل ميناء الاسكندرية الكبير وهو الامتداد الطبيعي لميناء الاسكندرية الذي يتصدر موانئ مصر فيما يتعلق بحجم التجارة، ويتم من خلالهما تداول ما يقرب 67.8 % من تجارة مصر الخارجية.

ويهدف ميناء الاسكندرية الكبير تطوير منطقة الخدمات البحرية ليستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسيعات الميناء الحالية والمستقبلية، كما يشمل المشروع جميع وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية فضلا عن الورش الخاصة بإصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة.

كما يتم أيضا تطوير ميناء دمياط من خلال مشروعات تكلفتها الاجمالية حوالي 1.9 مليار جنيه، وفي مرحلة الأولي للتطوير سيتم تحويل الميناء إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر الأحمر المتوسط، وسيتبعه بعد ذلك إنشاء ممرات لوجيستية تصل إلى مناطق التصنيع المختلفة في مصر عن طريق شبكة السكك الحديدية.

- موانئ البحر الأحمر

كما تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية على موانئ البحر الأحمر، مثل :-

تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه.

تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.

إنشاء رفع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، بناء وتوريد قاطرتين بحريتين قوة شد 55 طن بتكلمه 513 مليون جنيه.

وفي ميناء بورسعيد انشاء 5 كيلو مترات ارصفة مختلفة الاغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه ميناء شرق بورسعيد

وميناء السخنة بعد تطويره، يعد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة علي البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري علي البحر الأحمر،.

ويتم إنشاء ميناء أخضر في القارة ميناء شرق بورسعيد، مما يضع مصر علي خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة ويتميز الميناء بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسبة التلوث للحد من آثاره البيئية الخطرة.