الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس تطلق قداسات خاصة لطلبة الثانوية العامة

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، قداسًا خاصًا لطلبة الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، البالغ عددهم ٨٠٠ طالب وطالبة، في كنيسة القديس الأنبا شنوده بمدينة الغردقة، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

قداس لطلبة الثانوية العامة بعزبة النخل والمرج

صلى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لقطاع كنائس عزبة النخل والمرج قداس إلهي، لأبناء وبنات القطاع طلاب الثانوية العامة.

وأقيم القداس في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بعزبة النخل.

تدشين أواني خدمة في كنيسة مار جرجس بمطاى

صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية كوم العرب التابعة لإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني والألواح المقدسة لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

نيافة الأنبا فيلوباتير يصلي القداس ويزور مركز خدمة الأنبا أبرآم

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها،  القداس الإلهي بجمعية النهضة القبطية الأرثوذكسية في قرية الفكرية التابعة لإيبارشية، بمناسبة تذكار نياحة القديس الأنبا أبرآم، وعقب انتهاء القداس التقى نيافته بأعضاء الجمعية.

كما قام نيافته، بالمناسبة ذاتها، بزيارة رعوية لمركز خدمة الأنبا أبرآم الإيبارشية.

نيافة الأنبا فام يصلي عشية القديس أباهور البهجوري

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا وتوابعها، عشية تذكار نياحة القديس أباهور البهجوري بقرية سوادة في شرقي المنيا.
شارك نيافته في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

رسامة شمامسة في عيد القديس الأنبا أبرآم بكنيسته بمدينة الأمل

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداس عيد القديس الأنبا أبرآم  بكنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بمدينة الأمل وبعد صلاة الصلح رسم نيافته ٢٥ إبصالتس جديد للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات القداس كاهن الكنيسة وبعض الآباء كهنة القطاع وخورس الشمامسة وعدد كبير من شعب الكنيسة.

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