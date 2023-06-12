"برايد": تسليم 400 برج حمام لـ المرأة المعيلة فى مطروح

قال الدكتور نعيم مصيلحي، المنسق الوطني لمشروع القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، إنه تم تسليم 400 برج حمام لـ المرأة المعيلة فى مطروح، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الحدودية والتوسع في الأنشطة التي تخدمها.

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل بيئة صحراوية لها ظروفها وتحدياتها، وتم تسليم أبراج الحمام للمرأة المعيلة في مطروح ضمن المشروع، وذلك لدعم هذه الأسر اقتصاديًا.

نعيم مصيلحى: مشروعات "برايد" هى أنشطة للتنمية المستدامة

وأوضح المنسق الوطني لمشروع القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، أن كل مشروعات "برايد" هى أنشطة للتنمية المستدامة، بحيث يدر المشروع دخلًا مستمرًا للأسرة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الأنشطة يقدمونها سعيًا وراء تحقيق التنمية المستدامة للأسرة بشكل مناسب للبيئة التي تعيش بها.