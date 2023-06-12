أول يوم امتحانات.. أولياء الأمور ينتظرون أمام مدرسة أحمد عرابى الثانوية بنات فى الجيزة

حرص أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة على الحضور إلى مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، للاطمئنان على أولادهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وحاول أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدرسة الجيزة الثانوية للبنات، الاختباء من أشعة الشمس تحت أحد المنازل.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وألا يدخل الدور الثاني.