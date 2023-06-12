فرحة بين طلاب مدرسة أحمد عرابى الثانوية للبنات فى العمرانية لسهولة امتحان التربية الدينية

زف طلاب مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، بشائر الخير لأولياء الأمور الذين احتشدوا أمام أبواب المدرسة في فترة الراحة بين المادتين للاطمئنان على الطلاب.

جاءت البشارة من خلف أبواب المدرسة، إذ تحدث الطلاب عن سهولة مادة التربية الدينية، سواء الإسلامية أوالمسيحية.

وانطلقت صباح اليوم أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هى نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.