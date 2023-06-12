الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة بين طلاب مدرسة أحمد عرابى الثانوية للبنات فى العمرانية لسهولة امتحان التربية الدينية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

زف طلاب مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، بشائر الخير لأولياء الأمور الذين احتشدوا أمام أبواب المدرسة في فترة الراحة بين المادتين للاطمئنان على الطلاب.

جاءت البشارة من خلف أبواب المدرسة، إذ تحدث الطلاب عن سهولة مادة التربية الدينية، سواء الإسلامية أوالمسيحية.

وانطلقت صباح اليوم أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هى نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

اجراءات احترازية مشددة إجراءات احترازية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدراسي 2022 2023 الثانوية العامة الثانوية العام المواد غير المضافة للمجموع امتحانات الثانوية العامة امتحان مادة التربية الدينية امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوية أول أيام امتحانات الثانوية أول أيام إمتحانات زارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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