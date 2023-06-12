مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية: امتحان الأستاتيكا من المنهج الدراسي

تفقد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة فتيات القنطرة غرب المشتركة بإدارة القنطرة غرب التعليمية الأزهرية ومقرها معهد فتيات القنطرة غرب وتضم معهدى "بنين وفتيات القنطرة غرب، حيث أدى طلبة وطالبات القسم العلمي امتحان مادة " الأستاتيكا ".

وقال الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وكانت أسئلة امتحان مادة "الأستاتيكا" من واقع المنهج الدراسى المقرر وأبدى مدير عام المنطقة الشكر لأهالي القنطرة غرب، لحرصهم على عدم التواجد أمام اللجان، ما يسر العمل للقائم باستخدام جهاز كشف المعادن، وكذلك المسئول عن قياس الحرارة.

وتابع مدير عام المنطقة الأزهرية ، الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظافة اللجان، وتفقد غرفة العزل، وأطلع على الأدوات والمواد الطبية بها، ومستوى النظافة باللجنة.

وتفقد لجان الامتحان وتأكد من تهوية اللجان، والالتزام بمقياس التباعد بين الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة داخل اللجنة. وشدد على تعقيم وتطهير اللجان بعد خروج الطلاب.

- تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

الثانوية العامة