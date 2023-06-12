الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يمكن لشرب الحليب أن يحميك من مرض السكري؟

حليب
حليب

يجب على مرضى السكري توخي الحذر الشديد أثناء تصميم وجباتهم الغذائية لأنها قد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

 قد يحتوي الحليب على دهون غير صحية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري ومع ذلك، يشير بحث حديث إلى أن الحليب ومنتجات الألبان، وخاصة المخمرة منها، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، فقد وفروا الحماية ضد متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة، هذا يعني أن كوبًا من الحليب يوميًا يمكن أن يحمي المرء من مرض السكري.

هل يمكن للحليب أن يمنع مرض السكري؟

وفقًا لموقع “hindustantimes” أصبح الحليب ومرض السكري موضوعًا مثيرًا للجدل ، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد مجموعة أخرى من الناس أن استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الأخرى هو السبب الجذري لمرض السكري من النوع 2. كانت نتائج بحثنا عكس ذلك تمامًا. 

"في تلك الدراسة، تمكنا من إثبات أن أولئك الذين تناولوا الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، وخاصة منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي والجبن والزبدة، تعرضوا لمعدلات أقل بكثير من الإصابة بمرض السكري بالطبع.

دور الحليب في تقليل مخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم

كشفت الأبحاث اللاحقة أن الحليب ومنتجات الألبان تساعد أيضًا في الوقاية من السمنة الناتجة عن متلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم.

في الختام، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن تناول الحليب ومنتجات الألبان ضار من حيث مشاكل التمثيل الغذائي، ويبدو أن لها تأثير وقائي، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الحليب مصدرًا رائعًا لكل من الكالسيوم والبروتين،  لذلك من المهم تجنب تقييد الحليب لأي شخص، وخاصة الأطفال والنساء الذين ينمون والذين يحتاجون إلى كل من الكالسيوم والبروتين في نظامهم الغذائي.

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