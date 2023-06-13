حفلات زفاف أثارت جدلا في النصف الأول من ٢٠٢٣

كانت هناك كثير من حفلات الزفاف التي أثارت الجدل في النصف الأول من عام ٢٠٢٣، وتحدث عنها الوطن العربي والعالم، على رأسها زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين:

ماريتا الحلاني

أثار حفل زفاف الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة النجم الموسيقي عاصي الحلاني من خطيبها المنتج الموسيقي كميل أبي خليل في حفل جميل في دائرة القضاء بأبوظبي هذا الأسبوع.

استمتعت العروس بكثير من الاحتفالات قبل الزفاف في بيروت، قبل حفل مدني خاص في العاصمة الإماراتية، فارتدت فستان زفاف أنيق من تصميم اللبناني إيلي صعب.



وأيضا أرتدت فستانًا مثيرًا بدون حمالات بلون الشمبانيا يتميز بتفاصيل ثلاثية الأبعاد، صممه إيلي صعب ، قامت بإقران المظهر بكعكة منخفضة أنيقة وقلادة من الألماس ، وغطاء رأس مطابق وحجاب خلفي.

في حفل الحناء قبل الزفاف الذي أقيم في مزرعة والدها في الحلانية، ارتدت العروس قفطانًا أبيض مطرزًا باللون الذهبي من كفتش.

حفل زفاف ولي العهد الأردني



أثار الحفل ضجة كبيرة، فهو المنتظر للعائلة المالكة الأردنية منذ ثلاثين عاما، فقد تزوج الأمير حسين من الأميرة رجوى السيف السعودية في حفل مبهر حضره قادة وملوك العالم.

ارتدت الأميرة رجوى، 29 عامًا، فستانا مذهلا صُنع خصيصًا لها من قبل المصمم اللبناني إيلي صعب مع زوج من الشقق البيضاء وتاج لامع، كذلك ارتدت فستان زفاف أخر في حفل المساء بتوقيع دولتشي اند جابانا ثلاثي الأبعاد ويشير إلى حقبة العصر الفيكتوري.

حفل زفاف الأميرة إيمان



أثار حفل زواجها ضجة كبيرة خاصة بعد أن قامت الملكة رانيا والدتها بإهداءها أغنية رائعة، ظهرت في الفيديو الرسمي وهي تبكي من شدة فرحها، تميز الحفل بالأناقة والهدوء والبساطة، ارتدت العروس فستان زفاف من توقيع ديور واقترضت تاج يعود لجدتها.

ميرنا نور الدين



تصدرت التريند بإعلان زواجها من شاب مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، واحتفلت ميرنا بعقد قرانها ونشرت صورًا وهي ترتدي الفستان الأبيض بجانبها زوجها وكتبت: "الحمد لله كتبنا الكتاب"، ثم ظهرت في حفل زفاف مبهر حضره باقة من النجوم، وظهرت بفستان أنيق.