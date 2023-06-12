ارتفاع توريد محصول القمح بأسيوط إلى 117 ألف طن للشون والصوامع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ارتفاع كميات الأقماح المحلية الموردة للشون والصوامع على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة حيث بلغت الكميات الموردة حتى اليوم 117 ألف و249 طن.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن انتهاء حصاد إجمالي مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بالقمح التي بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة،مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى تتم في 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد حيث يجرى توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 31 أغسطس 2023 مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وقد تم التوريد وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 47978 طنا و371 كجم بشون البنك الزراعي المصري و20278 طنا و816 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 34812 طن و800 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و3183 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10780 طن و938 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) و215 طن كميات منقولة من المحافظة بناءا على موافقة وزير التموين ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 117 ألف و249 طن و755 كجم قمح مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع انتهاء أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد في وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين ومسئولى الجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلا عن تفقد الشون والصوامع والمطاحن للاطمئنان على سير التوريد كما شكل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.