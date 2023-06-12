الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرص لأمطار خفيفة.. "الأرصاد": ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة اليوم (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين، حيث يشهد حالة من الاستقرار على أغلب المحافظات.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنها تساعد في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، فيما يجب اصطحاب "شمسية أو كاب" وتناول حصص كبيرة من المرطبات والمياه، للحماية من أشعة الشمس.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي درجتين على القاهرة الكبري فتصبح العظمى 35 درجة مئوية، ويؤدي إلى الإحساس بالأجواء الحارة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وأوضحت وجود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترات النهار، ومع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، لتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء خاصة فى ساعات الليل المتأخرة.

وأكدت أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية مرورًا بمطروح والسلوم والعالمين والإسكندرية على فترات متقطعة غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الأعمال اليومية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر القاهرة الكبرى القاهرة محافظات الوجه البحرى

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