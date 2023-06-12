الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مناشدة لمحافظ الجيزة من مجمع مدارس الصفا والمروة: "هدم كوبري بن العاص يزعج الطلاب"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

تقدم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بلجنة مجمع مدارس الصفا والمروة فى الهرم بمناشدة إلى محافظ الجيزة وكذلك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالوا فى مناشدتهم بالتزامن مع أول يوم امتحانات ثانوية عامة: "نحن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة فى  لجنة مجمع مدارس الصفا والمروة ولنا شكوى نرجو رفعها للجهات المسؤلية بذلك.. هناك هدد بصدد كوبرى عمرو بن العاص والكل يعلم ذلك ولكم أن تتخيلوا صوت الضجيج واللودر والأتربة يرجى حل تلك المشكلة على الأقل وقت الامتحانات ويبدأ الهدد بعد انتهاء اللجنة".

وبدأت صباح اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".
 

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