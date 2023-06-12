الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليم أسيوط: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بـ89 لجنة دون شكاوى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انتظمت أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف لجان محافظة أسيوط بعدد 87 لجنة عاملة بالإضافة إلى لجنة المتفوقين ولجنة للمكفوفين موزعة على 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس اللجنة الثلاثية لمتابعة وتجهيزات امتحانات الثانوية العامة بأسيوط إن المديرية استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بـ87 لجنة عامة موزعة على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنتي المتفوقين والمكفوفين لتستقبل 29892 طالبا وطالبة باللجان العامة و119 طالبا بلجنة المتفوقين و8 طلاب بلجنة المكفوفين.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية تحت قيادة الاستاذ عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة مدي انتظام أعمال الامتحانات طوال اليوم وعلى مدار أيام الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة ان أعمال الامتحانات بدأت صباح اليوم دون ورود أي شكاوى حتى الآن وتم فتح اللجان في موعدها المحدد دون رصد أي عراقيل حتى الآن.

ادارة تعليمية استقبال امتحانات الثانويه العامه التربية والتعليم أيام الامتحانات بديوان عام المديرية علي مستوي المحافظة

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