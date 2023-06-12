الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

بيض
بيض

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعا طفيفا اليوم، بعد أن شهد تراجع تدريجي خلال الأسابيع الماضية، وبيض المائدة من السلع الغذائية التي تعتمد علي العرض والطلب.

أسعار كرتونة البيض

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ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الاثنين 12 يونيو والتي جاءت كالتالي:

أسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الاثنين 12 يونيو

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة  اسيوط للاستثمار ( البيض الأبيض ) 104.5 جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 103.75جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 103.75جنيها للكرتونة. 

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )103 جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 103.75جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )103 جنيهات للكرتونة. 

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة البنا جروب ( البني ) 103.75 جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة الصالحية ( البني ) 103 جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة أكتوبر ( البني )103 جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة أكتوبر ( الأبيض )103 جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( البني )103.75جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )103.75جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )103جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )103جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة كمشيش ( البني ) 103جنيهات للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 103.75جنيها للكرتونة.

أسعار كرتونة البيض بيض المائده تراجع تدريجي الأسابيع الماضية أسعار بيض المائدة في الشركات

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