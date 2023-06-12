الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة فى الجيزة على الجروب الرسمى لها لتجمع أولياء الأمور، شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة للجان، وقالت ولية أمر: "بنتي في مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات في الطالبية.. فتحوا باب اللجنة الساعة ٩:١٠ وبيدخلوا بنت بنت من خلال ممر صغير.. ولسة هيعرفوا فين لجانهم .. كدة هيبدأو الامتحان الساعة كام وهيكون ضاع منهم وقت أد ايه".

وقالت ولية أمر أخرى: "نفس القصة حصلت فى مدرسة الشهيد عبدالله أبو زيد أبو الهول الهرم ...كذا مدرسة وأعداد مهولة ..لحد الساعة ٨.٥٠ كانوا البنات مش عارفين يدخلوا من الزحمة".

 

وانطلقت صباح اليوم الاثنين 2022/2023، امتحانات الثانوية العامة بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

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