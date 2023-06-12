الجمعة.. بيت السناري يناقش "تصحيح المسار في منتصف العمر"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر.. قراءة نفسية وسلوكية" للدكتور بهي الدين مرسي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري، بمقر بيت السنارى بالسيدة زينب.

يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وتديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي بدار الأوبرا، بحضور نخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين وكوكبة كبيرة من أساتذة التاريخ والشخصيات العامة.

يدور اللقاء حول كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر" الذي يشتمل على خلاصة ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الصحة والطب؛ فهو يفسر أوجه الغموض التي تحيط بمهنة الطب وظواهر الحياة، ويشرح حقيقة "الماورائيات" ويزيل وهم الحظ والصدفة، ويقدم علاجًا لكيفية تقييم الشخص لحياته، لمعرفة ما إذا كان الاستمرار صحيحًا أم لابد من التغيير. كما يشتمل اللقاء على مناقشة عامة حول التنوع الثقافي والتراث الإنساني واحترام الثقافات.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، وتعزيز مهارات التحليل والنقد البناء وتوسيع الآفاق الفكرية، وكذلك تحقيق مبدأ التعايش والتسامح وبناء جسور من الفهم والتعاون بين الثقافات المختلفة، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

جدير بالذكر أن الكاتب والمفكر الدكتور بهي الدين مرسي، طبيب استشاري تخرج في كلية طب قصر العيني عام 1978، وعمل بالحقل الطبي لأكثر من ربع قرن، واعتزل بعدها المهنة وتخرج من جديد في كلية إدارة الأعمال بجامعة حلوان عام 1994، وعمل في مجال جودة الخدمات الصحية لعقدين، والإعلام الصحي.

وللكاتب 12 مؤلفا في مجالات التدريب وتحسين الأداء، منها: منهج إدارة المخاطر والتعامل مع الكوارث والإخلاء الطبي، وقياس الأداء في المنشآت الصحية والطبية، والمنهج العلمي في حل المشكلات، وأخلاقيات مهنة الطب وغيرها.