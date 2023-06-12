الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تشديدات أمنية بلجان الدقى والمهندسين بأول أيام امتحانات الثانوية العامة

تشديدات أمنية بلجان
تشديدات أمنية بلجان الدقي

شهدت لجان إدارة التربية والتعليم بالدقي والمهندسين تشديدات أمنية، وذلك لتيسير حركة دخول الطلاب لأداء أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

كما شهدت اللجان وجود أفراد مختصة بتفتيش الطلبة لمنع الغش أو الدخول بالهواتف المحمولة إلى اللجنة، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم للحد من التسريبات الخاصة بالامتحانات.

وانتظر الكثير من أسر الطلبة أمام اللجان، وذلك من أجل الاطمئنان على ذويهم، على الرغم من أن مادتي اليوم هما التربية الدينية والتربية الوطنية والتي لا تضاف للمجموع.

الهدوء يسيطر على لجان الثانوية العامة بأول أيام الامتحانات 

سيطرت حالة من الهدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة على لجان الدقي والمهندسين، ظهر ذلك في طريقة دخول الطلاب والتأمين من قبل قوات الأمن.

 

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