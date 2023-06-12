توافد طلاب الشهادة الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

توافد طلاب الشهادة الثانوية العامة بـ محافظة بورسعيد، على لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك في أول أيام امتحانات نهاية العام.

وظهرت علامات الارتياح على وجوه الطلاب في أول ايام امتحانات الثانويه العامة ، والذي حرصوا على مراجعة دروسهم قبل دخول اللجان، وذلك بالرغم من أن اليوم الأول يجرى فيه الامتحان في مادتين خارج المجموع وهما التربية الدينية والوطنية.

وتواجد عدد كبير من أولياء الأمور خلال دخول الطلاب للمدارس لقضاء أول امتحان في الشهادة الثانوية، وأكدوا أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا خلال العام الدراسي، وطالبوا بالحفاظ علي الهدوء داخل اللجان، والبعد عن التوتر والقلق، وأشاروا أنهم يرفضون الغش ويؤمنون بأن ضبط اللجان يجعل كل طالب يحصل على حقه.

وفرضت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد كردون أمني بمحيط اللجان، وذلك لحماية الطلاب والطالبات، كما جرى التأكيد على عدم الدخول بالهاتف المحمول وضرورة تركه خارج اللجنة، وذلك طبقا لقرارات الصادرة في هذا الشأن.