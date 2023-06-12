أولياء الأمور يستعينون بالدعاء وقراءة القرآن أمام لجنة الثانوية بنات بسوهاج

استعان أولياء أمور الطلاب بلجنة الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، بالقرآن والأدعية أثناء انتظارهم خارج اللجان للاطمئنان عليهم وطمنأتهم.



فتقول سحر عبد الرحمن والدة الطالبة حنان السيد بالصف الثالث الثانوي، إن الأجواء اليوم مثالية في دخول الطلبة ولا يوجد أي تأخرات لدخول اللجنة ونسأل الله عز وجل أن يكون عونا لأبنائنا

وبدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ويستعد 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامه بمحافظة سوهاج لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو القادم موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية

ومن المقرر أن يبدأ امتحان مادة التربية الدينية الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 10:30 صباحًا، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة 11 صباحًا وينتهي الساعة 12:30 ظهرًا، في أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج .