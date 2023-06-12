الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

29 ألفا و400 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بلجنة الثانوية بنات بمحافظة سوهاج لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ويستعد 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة 
ضِمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان مادة التربية الدينية الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 10:30 صباحًا، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة 11 صباحًا وينتهي الساعة 12:30 ظهرًا، في أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج.

 

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،  انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها يوم الإثنين 12 يونيو الجاري، في 72 لجنة عامة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، موجهاً بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

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