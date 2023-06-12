الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تعليم البحر الأحمر: 3398 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

طلاب
طلاب

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن جميع اللجان فتحت أبوابها أمام الطلاب في موعدها دون أي معوقات أو مشكلات، مؤكدًا على انتظام المراقبين في وصولهم اللجان في موعدهم، مؤكدًا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان مسبقًا، وذلك للوقاية من الأمراض وحفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجدة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكلة قد تواجه سير العملية الإمتحانية

وأوضح أنه لم يسمح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً، منذ بدأ الإمتحان وعقب الانتهاء منها حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة اليوم 3398 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة، موزعين على عدد 13 لجنة علي مستوى الإدارات التعليمية.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة اليوم 3398 طالبا وطالبة علي مستوي المحافظة، موزعين على 13 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة اليوم 3398 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة، موزعين على عدد 13 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

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