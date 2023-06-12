الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

التعليم: لا صحة للصور المتداولة عن امتحان التربية الدينية عبر التليجرام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

علقت وزارة التربية والتعليم على أخبار تداول امتحان التربية الدينية على صفحات الغش.

وقالت غرفة العمليات إن كل الأوراق المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة وليس لها علاقة بالامتحان الأساسي، وناشدت الجميع بعدم الانسياق وراء صفحات الغش. 

وكانت قد زعمت صفحات الغش على التلجرام تسريب امتحان مادة التربية الدينية قبل اللجان

ويتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية للوزارة منذ صباح اليوم.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

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