"التعليم": نتتبع مصدر ورقة امتحان الدين للثانوية المتداولة عبر السوشيال ميديا

قال مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جارٍ تتبع الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنها لامتحان التربية الدينية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين.

وأشار المصدر، إلى أنه جار التأكد أن الورة المتداولة هي نفسها الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية أم لا.

ولفت المصدر، إلى أنه في حال التأكد من انه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان، سيتم الوصول للطالب المتسبب في تصويره عبر كاميرات المراقبة داخل اللجان، وتحويله للشؤون القانونية هو ومراقب اللجنة، لتطبيق قانون الغش عليهم.

وكانت قد زعمت صفحات الغش الإلكترونية عبر السوشيال ميديا، تداول امتحان التربية الدينية بامتحانات الثانوية العامة 2023، وأنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان.