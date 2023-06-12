الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة بمحكمة الأسرة: "حماتي خربت بيتي وطليقي حرمني من ابني"

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

تقدمت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة  سيدة ثلاثينية لرفع دعوى قضائية تحمل رقم " 3871 " لسنة 2023 تطالب فيها بضم حضانة نجلها الوحيد " مصطفى ".

وقالت " نيفين .ج " فى دعواها تزوجته وهو يعمل بالخارج وسافرت له وأنا عروسة مرتدية الفستان الأبيض، بدون قائمة منقولات أو مهر ، واتفقنا على تكوين شقتنا بعد عودتنا من الخارج ، عشنا أربع سنوات بدون إنجاب حتى من  الله علينا الله بابننا " مصطفى "، كانت حياتنا مستقرة للغاية دون مشاكل حتى اكتشفنا بأن ابننا لديه مشكلة ، وتوجهنا به لأطباء كثر حتى اكتشفنا بأنه مصاب بالتوحد ، فكان متعلق بيا للغاية لأنه لم يرى أمامه غيري.

وتابعت الأم : بعد سبع سنوات قررنا  العودة لمصر وحينها انقلبت حياتنا رأسا على عقب من مشاكل كثيرة مع أهله ، ورغبتهم في الاستيلاء على أحد شققنا بالقوة ، حاولت بكل الطرق الممكنة تفادى التعامل معهم حفاظا على بيتي لكن بلا جدوى.

حتى حضرت والدته للإقامة معنا ، وهى سيدة أسلوبها سئ للغاية ولسانها سليط ولم يكف عن الشتائم البذيئة، فكانت تتشاجر معي طول الوقت لعدم إنجابنا مرة أخرى وتسبني بأفظع الشتائم، وبرغم ذلك تحملتها ، لكن لم أتحمل معايرتها المستمرة لنجلى بمرضه وسبها له المستمر، حتى جعلت نفسية ابني سيئة للغاية ، وعندما فاض بيا الكيل تشاجرت معها وعندما حاولت طردها لكن  حضر زوجي وقام بطردي ولم يحاول أن يسمع مني عن سبب تصرفي معها  وحرمني من رؤية ابني وحاولت أتواصل معه وديا لرؤية ابني لكنه رفض وقام بتطليقي غيابي.

التعامل معهم بمحكمة الأسرة الشتائم أربع سنوات التعامل مع العودة لمصر

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