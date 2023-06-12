مدارس الوراق تكتسي بأعلام مصر لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة (صور)

اكتست عدد من مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة بأعلام مصر، لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وتزينت المدارس بالأعلام على الجدران الخارجية والبوابات الرئاسية للمدرسة.

وحرصت عدد من مدارس منطقة الوراق على التزيين بأعلام مصر تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة واستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات والذين يؤدون اليوم امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.