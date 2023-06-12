الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدارس الوراق تكتسي بأعلام مصر لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة (صور)

أمام اللجان
أمام اللجان

اكتست عدد من مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة بأعلام مصر، لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وتزينت المدارس بالأعلام على الجدران الخارجية والبوابات الرئاسية للمدرسة.

وحرصت عدد من مدارس منطقة الوراق على التزيين بأعلام مصر تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة واستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات والذين يؤدون اليوم امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة أول أيام امتحانات الثانوية البوابات الرئاسية للمدرسة انطلاق امتحانات الثانوية العامة مادة التربية الدينية والتربية الوطنية منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة الجدران الخارجية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

حجازى يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى