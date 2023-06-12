الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عربيات الفول" تجذب طلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجان وأداء أول الامتحانات (صور)

الطلاب أمام عربة
الطلاب أمام عربة الفول

انطلق مارثون الثانوية العامة اليوم، حيث بدأت الامتحانات بالتربية الدينية والتربية الوطنية، فهي من المواد التي لا تضاف للمجموع، ولكن على الطالب اجتياز المادتين بنسبة لا تقل عن 50%.

الفول.. وجبة طلبة الثانوية العامة قبل أداء أول امتحانات الثانوية العامة

وبعيدا عن ضغط الامتحانات والمذاكرة، لجأ الكثير من الطلاب قبل أداء امتحان التربية الدينية إلى عربات الفول، من أجل تناول وجبة الإفطار.

كما شهدت بعض اللجان سيارات لعبه سندوتشات الجبن والبيض، حيث تهافت عليها الطلاب، وذلك لسد الجوع، والتركيز فقط على أسئلة الامتحانات.

وبدأ اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث تقدم طلاب الشعبتين العلمية والأدبية لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الموضوعه من قبل الوزارة.

ويشارك في الامتحانات هذا العام أكثر من 783 ألفًا طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة موزعة على جميع المحافظات، وفقًا للجدول الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أن المواد غير المضافة للمجموع تشترط حصول الطالب على نصف درجة المادة للنجاح فيها، وإلا يعاد الامتحان في الدور الثاني.

 امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

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