حجازى يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، لمتابعة سير أعمال أول أيام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2022/2023.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023م، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وعبدالله الشحات، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.