الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة التربية الدينية والوطنية.. اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تنطلق اليوم الإثنين أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، حيث يؤدى الطلاب، اليوم، امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ونصف.

كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ  عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الإثنين 12 يونيو، التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الإجتماع 58 طالب الثانوية العامة 2023 التكنولوجيا التفاضل والتكامل التربية الدينية التاسعه صباحا الطلاب المكفوفين الشعبة العلمية علوم

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