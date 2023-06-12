الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يهنئ الأهلى بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا: مبروك للنادى الكبير

عمرو دياب
عمرو دياب

هنأ المطرب عمرو دياب النادي الأهلي بعد فوزه بلقب أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، وذلك بعد انتهاء مباراة، التي أقيمت في المغرب أمام الوداد المغربي.

 

وشارك “الهضبة” صوره عبر فيس بوك، وعلق مهنئا النادي الاهلي: “مبروك للنادي ‫الاهلي‬ الكبير ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم”.
 

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي، بينما تعادل بمباراة الأحد بهدف مقابل هدف ليفوز بالبطولة بمجموع المبارتين.

وجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً طويلاً، وهاجم الفريقان مُبكراً وإن كان الفريق المغربي الأكثر استحواذا على اللقاء.

الضغط المغربي أسفر عن هدف للوداد سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 من ضربة حرة مباشرة أسأ محمد الشناوي التصرف معها، وتواصل الهجوم من جانب الوداد وسط تراجع من الأهلي.

وواصل الوداد سيطرته على اللقاء مع انطلاقة الشوط الثاني وسط تراجع من الأهلي ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة ، وأجرى كولر تغييرات بنزول أحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من حسين الشحات ومروان عطية في الدقيقة 59.

وتوقفت المباراة حوالي 3 دقائق بسبب إشعال جماهير الوداد الشماريخ وإنعدام الرؤية ، وشارك محمد شريف وعمرو السولية بدلاً من كهربا وحمدي فتحي، ونجح محمد عبدالمنعم في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل وفوز الأهلي بالبطولة بمجموع المبارتين.

الوداد المغربي الود المنعم المطرب عمرو دياب المغر

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