الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأوليمبية" تهنىء الأهلى بالفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم

الأهلى
الأهلى

قدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.


ويعرب عن خالص التهاني للاعبي فريق النادي الأهلي والجهاز الفني على هذا المستوى المميز والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في مسيرة الفريق.


ويؤكد المجلس أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

الأولمبية تهنىء دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الاهلى هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية

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