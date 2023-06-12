"إعلام النواب" : نرحب بمقترحات الحوار الوطني حول " تداول المعلومات"

قالت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن صدور قانون لتنظيم حق حرية تداول المعلومات أمر في غاية الأهمية وذلك تنفيذًا للنص الدستوري بحق المواطنين في المعرفة وتداول المعلومات، في إشارة لمناقشة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات بالمحور السياسي في الحوار الوطني اليوم.

وأضافت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن الشفافية أساس الديمقراطية، ونحن نأمل ببناء جمهورية جديدة مدنية ديمقراطية ينبغي أن تقوم على أساس الشفافية التى يبنى عليها النقد البناء والفاعل والذي يستهدف إصلاح الأوضاع، مؤكدًة أن فوائد الشفافية وحرية تداول المعلومات متعددة ففي الجانب الاقتصادي تمثل الشفافية عامل جذب للمستثمرين حيث يستطيعون الحصول على معلومات السوق بكل حرية وبالتالي بناء خططهم الاستثمارية على أساس صحيح، كما أن البحث العلمي يتطلب حرية في الوصول للمعلومات ففي حالة إصدار قانون لتنظيم الوصول للمعلومات سيدعم ذلك قطاع البحث العلمي أيضًا وغيره من القطاعات.

ونوهت، عاضي، إلى أن الضبابية وحجب المعلومات بمثابة أرض خصبة للشائعات التى يصعب السيطرة عليها وهو ما يؤدي إلى إضرار بمصالح البلاد وهو ما ثبت بالتجربة، وهو ما يؤكد ضرورة إصدار قانون ينظم تداول المعلومات بشكل عام وفي كل القطاعات .

وأشارت، إلى أنها تنتظر من الحوار الوطني أن يتقدم بأفكار ومقترحات ورؤى المتحاورين حول القضايا الملحة للمجتمع ومثار الجدل بحيث تقدم للرئيس الذي سيحيل ما يراه مناسبًا للبرلمان لإصدار قوانين تحل وتحد من الأزمات التي يواجهها المواطنين ، لافتًة إلى أنه هناك الكثير من القضايا الملتبسة مثل الحبس الاحتياطي، وحرية تداول المعلومات وغيرها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان ونوابه يرحبون بمقترحات الحوار الوطني في كل المجالات والتي ستكون محل بحث ودراسة متأنية في مجلس النواب خاصة وأن الحوار الوطني ممثل به كل أطياف المجتمع المصري.