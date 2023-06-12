الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب" : نرحب بمقترحات الحوار الوطني حول " تداول المعلومات"

النائبة ضحى عاصي
النائبة ضحى عاصي

قالت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن صدور قانون لتنظيم حق حرية تداول المعلومات أمر في غاية الأهمية وذلك تنفيذًا للنص الدستوري بحق المواطنين في المعرفة وتداول المعلومات، في إشارة لمناقشة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات بالمحور السياسي في الحوار الوطني اليوم.

وأضافت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن الشفافية أساس الديمقراطية، ونحن نأمل ببناء جمهورية جديدة مدنية ديمقراطية ينبغي أن تقوم على أساس الشفافية التى يبنى عليها النقد البناء والفاعل والذي يستهدف إصلاح الأوضاع، مؤكدًة أن فوائد الشفافية وحرية تداول المعلومات متعددة ففي الجانب الاقتصادي تمثل الشفافية عامل جذب للمستثمرين حيث يستطيعون الحصول على معلومات السوق بكل حرية وبالتالي بناء خططهم الاستثمارية على أساس صحيح، كما أن البحث العلمي يتطلب حرية في الوصول للمعلومات ففي حالة إصدار قانون لتنظيم الوصول للمعلومات سيدعم ذلك قطاع البحث العلمي أيضًا وغيره من القطاعات.

ونوهت، عاضي، إلى أن الضبابية وحجب المعلومات بمثابة أرض خصبة للشائعات التى يصعب السيطرة عليها وهو ما يؤدي إلى إضرار بمصالح البلاد وهو ما ثبت بالتجربة، وهو ما يؤكد ضرورة إصدار قانون ينظم تداول المعلومات بشكل عام وفي كل القطاعات .

 وأشارت، إلى أنها تنتظر من الحوار الوطني أن يتقدم بأفكار ومقترحات ورؤى المتحاورين حول القضايا الملحة للمجتمع ومثار الجدل بحيث تقدم للرئيس الذي سيحيل ما يراه مناسبًا  للبرلمان لإصدار قوانين تحل وتحد من الأزمات التي يواجهها المواطنين ، لافتًة إلى أنه هناك الكثير من القضايا الملتبسة مثل الحبس الاحتياطي، وحرية تداول المعلومات وغيرها.

 وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان ونوابه يرحبون بمقترحات الحوار الوطني في كل المجالات والتي ستكون محل بحث ودراسة متأنية في مجلس النواب خاصة وأن الحوار الوطني ممثل به كل أطياف المجتمع المصري.

إعلام النواب البحث العلمي الاستثمار الحوار الوطنى النائبة ضحى عاصى

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

"عوض ربنا ليا".. "منة الله" طالبة كفرالشيخ تكشف كواليس مكالمة قرينة الرئيس لها

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى