الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين تاجرا في المواد المخدرة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية، في حكمها الصادر اليوم الأحد شقيقين  بالسجن المشدد 6 سنوات مع إلزامهما بدفع غرامة مالية، بتهمة الإتجار في المخدرات مع مصادرة المخدرات المضبوطة.

يذكر أن نيابة فايد الجزئية قد أحالت المتهمين شقيقين إلى محكمة الجنايات لحيازة والإتجار في المواد المخدرة من مخدر الهيروين والإتجار فيه على نشاط واسع متخذين من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطهما في الإتجار في المخدرات. 

كانت قد قامت مأمورية مكبرة لمباحث فايد في الإسماعيلية، بإلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط. 

وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما ثم احالتهما إلى محكمة الجنايات التي اصدرت قرارها المتقدم.

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