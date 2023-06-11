الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يوافق مبدئيًا على إقراض تونس مليار يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه وافق مبدئياً على إقراض تونس أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار)؛ للمساعدة في تطوير اقتصادها المنهك وإنقاذ مالية الدولة والتعامل مع أزمة الهجر، بينما تتوقف معظم الدفعات على الاتفاق الإصلاحات الاقتصادية.

تم الإعلان عن العرض من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة إلى تونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روت ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، الذي يشعر بالقلق إزاء الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكان رفض سعيد حتى الآن المقترحات التي قدمتها حكومته، وبناء عليه يتم استلام باقي الدفعات، وهي تتضمن خفض الدعم الحكومي وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر، قائلاً: إن هذا يهدد بحدوث انفجار اجتماعي.

ويقول المانحون، إن الوقت قد حان تقريبا لتونس للموافقة على القرض وتجنب انهيار ماليتها العامة، لكنهم غير مستعدين لإقراضها المال دون طمأنة الإصلاحات المكلفة بالكامل التي قد تسمح لها بسداد ديونها.

قد يستغرق التفاوض بشأن أي صفقة معدلة مع صندوق النقد الدولي شهورًا أخرى، بحسب وكالة رويترز.

الاتحاد الأوروبي تونس إقراض تونس تطوير اقتصادها الاصلاحات الاقتصادية

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