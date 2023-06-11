الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإثنين.. ضعف المياه بمدينة دار السلام بسوهاج لأعمال الصيانة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة دار السلام وذلك يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 في تمام الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه يتم القيام بأعمال تطهير وصيانة بئر التوزيع الخاص بمحطة مياه أولاد سالم السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الوات آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www. scww. com. eg وأنه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

احتياجات المواطنين استهلاك ازمة اعمال الصيانة اعمال تطهير الاستخدام الأمثل

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

"قبل امتحان الغد".. أهمية وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجنة

امتحانات الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم: حيازة الطلاب للهاتف جريمة حتى لو كان مغلقًا

قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى