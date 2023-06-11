الإثنين.. ضعف المياه بمدينة دار السلام بسوهاج لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة دار السلام وذلك يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 في تمام الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه يتم القيام بأعمال تطهير وصيانة بئر التوزيع الخاص بمحطة مياه أولاد سالم السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الوات آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www. scww. com. eg وأنه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.