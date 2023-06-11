الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضيف شرف بيت الروبى.. توتا يشارك أمير كرارة في بطولة فيلم البعبع

توتا
توتا

يعيش الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا حالة من النشاط الفنى، حيث يشارك في موسم عيد الأضحى السينمائى بعملين، الأول فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى ليلة وقفة عيد الأضحى، حيث يقدم توتا شخصية صديق البطل في أحداث الفيلم.

كما يظهر محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر فى فيلم بيت الروبى بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، كضيف شرف.

تفاصيل شخصية توتا فى البعبع

يظهر بدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويتعرض للعديد منا لمواقف المختلفة التي تدور في إطار اكشن ولكن بشكل كوميدي بنفس الوقت، لافتًا أنه يواصل تصوير العمل، متمنيًا أن ينل العمل إعجاب الجمهور.

حيث يقوم بدور محوري بجانب أمير كرارة وياسمين صبري، وليس ضيف شرف، موضحًا أن شخصيته فى هذا الفيلم من الشخصيات المهمة التى يقدمها على الشاشة لأول مرة.

أبطال فيلم البعبع 

"البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبد الرحمن" العديد من المواقف.

توتا محمد عبد الرحمن موسم عيد الأضحى العرض السينمائي وقفة عيد الاضحى

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