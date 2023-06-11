وزير التعليم: تغطية لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد الغش

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

وكان الدكتور رضا حجازى عقد اجتماعًا، مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.