حبس سائق "توك توك" تحرش بسيدة في الخصوص

قررت نيابة الخانكة اليوم الأحد، حبس سائق توك توك لإتهامه بالتحرش بسيدة بمنطقة الخصوص أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الخصوص قد تلقت بلاغا من سيدة تفيد تعرضها لواقعة تحرش من سائق توك توك بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق.