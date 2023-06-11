وزير التعليم يوجه تعليمات مهمة للمراقبين بشأن امتحانات الثانوية العامة

شدد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، موضحا بعمل محضر إثبات حالة عند امتناع كتابة الطالب بياناته.

وأكد الوزير أيضا على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

ووجه الوزير بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا بتسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان.

كما وجه الوزير بالتحقق قبل فتح الصناديق من المعلومات المدونة عليها بأنها صحيحة وكاملة، وإجراء محضر الفتح، كما وجه بتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.

ووجه الوزير أيضا رؤساء اللجان بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي

وقد وجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون الامتحانات هذا العام منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات وذلك من أجل أن يأخذ كل طالب حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

واطمأن الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، مؤكدًا إثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، ومساءلة اللجان التي يثبت بها غش.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وعبد الله الشحات القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.