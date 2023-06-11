أبطال مسلسل ريفو في ضيافة صاحبة السعادة.. غدا

يحل أبطال مسلسل ريفو، ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس، في حلقة الغد الإثنين، من برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك في تمام الساعة 11 مساء على شاشة dmc .

مسلسل “ريڤو” أحد أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وانتهى صناع وأبطال العمل في شهر مايو الماضي من تصوير الجوء الثاني بشكل كامل والذي يضم كل من أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، تامر هاشم، مينا النجار، حسن أبوالروس، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، هشام الشاذلي، عمرو جمال، محمد متولى، ملك الحسيني ويوسف حشيش.

وبدأت منصة WATCH IT حملة تشويقية للجزء الثاني من مسلسل ريفو، أحد أعمالها الأصلية الجديدة بشكل مبتكر تمهيدًا لإطلاقه للجمهور على المنصة خلال أيام، ليضاف إلى سلسلة الأعمال التي حققت نجاحًا على مدار الفترة الماضية.