الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

الفنان علي عادل
الفنان علي عادل

يناقش قصر ثقافة الاسماعيلية، الفيلم القصير «الرغبة»، في أمسية فنية ضمن البرنامج الترفيهي الصيفي، الأسبوع المقبل.

ويشارك الفنان علي عادل، بدور البطولة في الفيلم القصير، والذي يعتبر مشروعًا مشتركًا من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام القصيرة في مصر.

وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات العالمية لهذه النوعية من الأعمال الفنية، منها مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.

وتمنى علي عادل، أن يكون الفيلم نافذة فنية، يطل منها المواهب الشبابية، وكيف يتمتع الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي، بمقدار كبير من الإبداع، تناظر الفنانين العالميين.

فيلم «الرغبة» يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، يناقش بعض المشاكل بين الأشخاص، من العاطفة إلى الرغبات المكبوتة، بين أفراد المجتمع.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية

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قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

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