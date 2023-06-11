الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولى للكونغ فو

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسو شان لي رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي، وماركوس وماسيو عضوي لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، على هامش دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو، في مصر.

وتقام دورة الحكام الدولية لأول مرة في دولة إفريقية خلال الفترة من 9 حتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة 150 حكم ساندًا وأساليب من 36 دولة.

وقد شهدت دورة الحكام الدولية حضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لمسئولي الاتحاد الدولي، وشريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو على جهده المبذول من أجل انتشار هذه اللعبة.

كما وجه وزير الرياضة خالص الشكر لجميع الوفود المشاركة في هذه الدورة، بالإضافة إلى توجيهه الشكر للاتحاد المصري على انتشار رياضة الكونغ فو بشكل سريع في مصر، حيث أصبحت متواجدة في مراكز الشباب، وهذا يعتبر شيئًا جيدًا ومتميزًا للرياضة المصرية.

على الجانب الآخر، قدم شريف مصطفى التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المبذول لإنجاح استضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو.

وعلى هامش دورة الحكام الدولية، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنظيم جولة سياحية للمتدربين، تشمل زيارة بعض المعالم الأثرية مثل متحف الحضارة الجديد والأهرامات، وعدد من الأندية الرياضية بمنطقة القاهرة والتي تمارس رياضة الووشو كونغ فو.

وتقام دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو بمشاركة حكام من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا، وسط تجهيزات ضخمة لاستضافة نحو 150 حكما من مختلف قارات العالم.

وزارة الشباب والرياضة وشريف مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو عل شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس دورة الحكام الدولية للووشو كونغ

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