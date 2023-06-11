الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16 طن أقماح وأعلاف خلال حملة تموينية بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت مديرية تموين مطروح بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط أقماع وأعلاف بكمية قدرها 16 طناً وذلك استمرارًا للضربات التموينية ومحاربة تهريب الأقماح والأعلاف وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كل الأنشطة التموينية وضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر ومحضر بيع بأزيد "أسطوانات غاز تجارية" بالإضافة إلى ضبط مخابز بلدية تقوم بالبيع خارج منظومة الدعم بأزيد من السعر المقرر بعدد مخبزين وتم تحرير محاضر نظافة وتوقف عن ممارسة النشاط وعدم وجود ميزان حساس لمخابز بلدية أخرى بمعرفة إدارة الرقابة؛ ليصبح الإجمالي 12 محضرًا، حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة.

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السوق السوداء تموين مطروح محافظ مطروح مخالفات تموينية منظومة الدعم

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