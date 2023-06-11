أرقام قياسية تُسطر تاريخ الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على موعد مع التاريخ في مباراته المرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر مساء اليوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا على الوداد بهدفين لهدف في استاد القاهرة.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب الحادي عشر في تاريخه بينما يلاحق الوداد المغربي لقبه الإفريقي الرابع.

ويملك الأهلي أرقامًا تاريخية في النهائي الإفريقي نستعرضها على النحو الآتي:

- الأهلي أكثر الأندية المشاركة في نهائي البطولة الإفريقية بواقع 16 مرة.

- الأهلي يتواجد في النهائي الرابع على التوالي.

- المارد الأحمر حقق الفوز في 20 مباراة بالدور نصف النهائي.

- الأهلي أحرز 57 هدفًا في مباريات نصف النهائي.

- يعتبر الأهلي أول فريق يتأهل إلى 4 نهائيات قارية متتالية مرتين، الأولى أعوام (2005-2006-2007-2008) والثانية أعوام (2020-2021-2022-2023).

- يعد كولر رابع مدير فني أجنبي يقود الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مانويل جوزيه وكارتيرون وموسيماني.