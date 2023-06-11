الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم أبوزيد يعلن موعد ومكان عزاء شقيقه الراحل

كريم ابو زيد
كريم ابو زيد

أعلن الفنان كريم أبوزيد عن موعد جنازة وعزاء شقيقه الأكبر الموسيقار أشرف أبو زيد، غدا بعد صلاة الظهر، ويتلقى العزاء يوم الثلاثاء بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وكتب “كريم” عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: "سيتم تشييع الجثمان غدا ظهرا في مدافن العائلة في ٦ أكتوبر، والعزاء يوم الثلاثاء 13/6/2023 في مسجد الصديق بمساكن شيراتون".

 

جدير بالذكر أنه رحل عن عالمنا اليوم، الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد.

بموقع التواصل الاجتماعى تشييع الموسيق الل الفنان كريم أبو زيد الكبي الكبير

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