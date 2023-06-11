الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالحارس محمد الشناوي أساسيًا في التشكيل الأساسي أمام الوداد.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال أحداث المباراة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس.

وقرر المدرب السويسري استبعاد مصطفى شوبير من قائمة الأهلي لمواجهة الوداد، بعد مشاركته في مباراة الذهاب، التي غاب عنها الشناوي لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة.

وسيجلس علي لطفي الحارس الثاني للأهلي على مقاعد بدلاء الفريق في المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد ذهابا بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

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